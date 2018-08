Recepcionado por Robinho, David Braz é oficializado por time turco

David Braz foi oficializado como reforço do Sivasspor nesta quinta-feira. O jogador se apresentou ao clube turco e realizou exames médicos necessários para formalizar a transferência, tendo sido cedido por empréstimo de um ano pelo Santos. O contrato firmado dá a opção ao time turco de adquiri-lo ao fim da temporada 2018/2019.

No Sivasspor, David Braz terá a companhia do atacante Robinho, ídolo histórico do Santos, o que foi lembrado pelo próprio time turco, que divulgou em suas redes sociais uma foto do zagueiro sendo recepcionado pelo jogador no novo clube.

Além de David Braz, o Sivasspor acertou recentemente a contratação, também por empréstimo, do lateral-direito Douglas, ex-São Paulo e que foi cedido pelo Barcelona ao clube, sétimo colocado na última edição do Campeonato Turco.

David Braz, com 31 anos, era titular absoluto do sistema defensivo do Santos, tanto que vinha sendo capitão da equipe em todas as partidas da equipe nesta temporada, em que ele entrou em campo 34 vezes pelo clube em 2018. Agora, então, ele terá a sua segunda passagem pelo futebol europeu, pois anteriormente passou pelo grego Panathinaikos.

O zagueiro chegou ao Santos em 2012, sendo emprestado no ano seguinte ao Vitória, após ter poucas oportunidades na sua primeira passagem pelo clube. Em seu retorno, ele conquistou seu espaço, tanto que acumula em seu currículo 221 jogos disputados, com 17 gols marcados.

Sem David Braz, o técnico Cuca passa a contar com os zagueiros Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Robson Bambu no elenco do Santos.