Recheado de reservas, Fluminense quer bater o Santos na Vila Belmiro

Será com um time recheado de reservas que o Fluminense tentará superar o Santos e se manter vivo por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe que entrará em campo nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 30.ª rodada, terá pelo menos quatro desfalques, incluindo o artilheiro Fred, que está suspenso.

Se forem considerados também os reservas, ao todo o técnico Cristóvão Borges não poderá contar com nove jogadores. Além de Fred, Bruno também está suspenso, enquanto que Cícero, Diguinho, Rafinha e Kléver estão entregues aos médicos do clube. Outros três jogadores - Gum, Henrique e Renato - estão afastados já há algum tempo devido a lesões mais sérias.

Assim, Cristóvão Borges relacionou apenas 20 jogadores para a partida na Vila Belmiro. Ele não confirmou a escalação inicial, mas a tendência é que Walter forme o ataque ao lado de Rafael Sóbis - a dupla atuou junto no treinamento coletivo dos reservas na última segunda. Sem Bruno, o meia Jean será improvisado na lateral direita.