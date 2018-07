Recife minimiza alerta de Valcke e confia em aprovação

Em entrevista nesta terça-feira, depois da visita de cinco técnicos representantes da Fifa e do Comitê Organizador Local (COL), o secretário extraordinário da Copa no Estado (Secopa), Ricardo Leitão, manteve o otimismo e a confiança de que a Arena Pernambuco, em construção no município metropolitano de São Lourenço da Mata, está no páreo.

Segundo ele, o estádio tem 64% das obras concluídas, devendo chegar a 72% no final do mês de outubro. "De maneira geral, estamos trabalhando com um avanço de 6% ao mês, de acordo com o que foi acordado com a Fifa", afirmou Leitão. "Continuamos com otimismo de que Pernambuco estará dentro da Copa das Confederações".

Esta foi a última visita dos técnicos antes do anúncio oficial da Fifa sobre as sedes da Copa das Confederações, no próximo mês. O grupo - engenheiros e arquitetos consultores da Fifa - passou duas horas vistoriando as obras, tocadas atualmente por quatro mil trabalhadores, em dois turnos, atuando simultaneamente em todos os setores - das arquibancadas e cobertura a instalações elétricas e hidráulicas.

Leitão considerou a visita "positiva". Depois da vistoria ele teve uma reunião com os técnicos, quando apresentou detalhes sobre o andamento e os planos de serviços da obra, que tem custo inicial de R$ 532 milhões e capacidade para 46 mil pessoas. O prazo de conclusão é em fevereiro de 2013, quatro meses antes da realização do torneio.

A Fifa vai anunciar em novembro a lista final das sedes da Copa das Confederações. Por enquanto, estão confirmados apenas quatro capitais: Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Recife e Fortaleza ainda precisam de aprovação final.