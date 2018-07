Recife preocupa Fifa para Copa das Confederações

ZURIQUE - A Fifa admitiu nesta quarta-feira a preocupação com o andamento das obras do Recife para receber a Copa das Confederações em 2013. Ao lado de Salvador, a capital pernambucana é uma das duas sedes que ainda depende de uma aprovação final para receber a competição, o que está marcado para acontecer em junho - por enquanto, apenas Rio, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza estão garantidas para o evento que serve de teste para o Mundial de 2014.

"A Fifa está muito preocupada. E não foi um ou outro membro que levantou essa preocupação", disse o presidente da CBF e do Comitê Organizador Local (COL), José Maria Marin, após reunião nesta quarta-feira com a direção da Fifa na Suíça. Segundo ele, a entidade alega lentidão nas obras do Recife, o que poderia impedir a confirmação da cidade como sede da Copa das Confederações.

Marin revelou ter ligado nesta quarta-feira mesmo, logo após a reunião em Zurique, para o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), para relatar a preocupação da Fifa. O novo presidente da CBF já marcou, inclusive, uma visita a Recife, na semana que vem, para tentar superar esse princípio de crise - de qualquer maneira, a capital pernambucana não corre risco de ficar fora do Mundial de 2014.

TUDO EM DIA - Diante do alerta da Fifa, o governador Eduardo Campos reafirmou, através da sua assessoria, que a construção da Arena Pernambuco, no município de São Lourenço da Mata (região metropolitana de Recife), segue dentro do cronograma para a Copa das Confederações. A expectativa é de que o estádio esteja com 35% das obras concluídas no final deste mês.

"Continuamos a trabalhar firmemente, tendo como meta concluir as obras da arena em fevereiro de 2013. Com isso, Pernambuco sediará jogos da Copa das Confederações", afirmou o secretário extraordinário da Copa em Pernambuco, Ricardo Leitão.