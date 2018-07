Reclamação de Liedson cria novo mal-estar no Flamengo Declarações do atacante Liedson logo após o jogo da última quarta-feira, em que o Flamengo perdeu para o Corinthians por 3 a 2, provocaram novo mal-estar no clube da Gávea. Ele reclamou com veemência de salários atrasados. "Uma hora eu vou ter de receber. Todos nós dependemos disso e temos nossas obrigações", disse Liedson, que também criticou o técnico Dorival Junior por não concordar com sua condição de reserva naquela partida. Ele entrou no final e fez o segundo gol do Flamengo.