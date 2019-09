Recorde de Messi, Miss Rússia, goleador no Palmeiras: as curiosidades de Luiz Adriano

A torcida do Palmeiras já tem um novo candidato a centroavante e a dono inquestionável da camisa 10. Luiz Adriano se credencia a preencher essas duas lacunas graças ao começo bastante positivo no clube, com direito a três gols marcados na vitória desta terça-feira por 3 a 0 sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e uma atuação aplaudida pela torcida. Após meses de críticas a Borja e a Deyverson, é o gaúcho de 32 anos quem se mostra preparado para liderar o ataque do time.

O jogador trazido do Spartak Moscou, da Rússia, tem quatro jogos, seis gols pelo Palmeiras e atuações capazes de empolgar o torcedor. Ao ser substituído no segundo tempo da partida contra o Fluminense, no Allianz Parque, Luiz Adriano ganhou aplausos. "Fico muito feliz de poder fazer esses três gols hoje, em uma partida tão importante para nós. A minha volta ao Brasil foi bem planejada com a estrutura do clube e a conversa que tivemos", disse ao canal Premiere após a partida.

O começo promissor no clube faz Luiz Adriano sonhar em ter uma passagem duradoura e vitoriosa no futebol brasileiro. O atacante revelado pelo Inter deixou o País ainda aos 19 anos, em 2007, para reforçar o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. No time gaúcho, o jogador surgiu nas categorias de base ao lado de Alexandre Pato e foi campeão Mundial de Clubes em 2006, com direito a marcar gol na semifinal do torneio, contra o Al Ahly, do Egito.

Na fria e distante Ucrânia o agora palmeirense viveu o momento mais positivo da carreira. Foram oito anos e 16 títulos, o principal deles a Liga Europa de 2009. Luiz Adriano é até hoje o maior artilheiro da história do clube, com 130 gols, e viveu um momento glorioso pelo Shakhtar em 2014, pela Liga dos Campeões, em uma partida contra o BATE Borisov, de Belarus, pela fase de grupos.

A atacante anotou cinco vezes na vitória por 7 a 0, a maior quantidade de gols anotados pelo mesmo jogador em uma mesma partida. O único na história a ter conseguido o mesmo feito na Liga dos Campeões foi Lionel Messi, pelo Barcelona. Em 2012, o argentino comandou a goleada por 7 a 1 sobre o Bayer Leverkusen, pelas oitavas de final.

RÚSSIA

Luiz Adriano teve passagens pelo Milan, convocações para a seleção brasileira em 2014, com Dunga, e passou os dois últimos anos no Spartak Moscou. Foram dois títulos com o clube no futebol russo. Durante o período vivido na capital do país, o atacante acompanhou como torcedor algumas partidas da Copa do Mundo de 2018 e iniciou um namoro com a modelo Ekaterina Dorozhko.

Candidata ao concurso Miss Rússia em 2016 e com mais de 100 mil seguidores no Instagram, ela é uma figura conhecida no país e se mudou para o Brasil para acompanhar Luiz Adriano no Palmeiras. Ekaterina esteve com o jogador na apresentação oficial como jogador do clube, na Academia de Futebol, e tem marcado presença em todas as partidas da equipe em São Paulo.

Ao marcar contra o Fluminense, Luiz Adriano fez um coração com as mãos e dedicou o momento à namorada. Nos tempos livres, os dois têm passeado por São Paulo, para que a russa conheça melhor o país do jogador. Antes do relacionamento com a modelo, o atacante foi casado com uma brasileira e teve três filhos.