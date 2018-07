Recorde de público surpreende presidente do São Paulo

O presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, confessou ter ficado surpreso com o recorde de público que o São Paulo alcançou na vitória sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, na quarta-feira. Foram 66.369 pagantes no Morumbi para ver o primeiro jogo entre os dois clubes pelas oitavas de final da Copa Libertadores. "O público me surpreendeu. Esperava 62, 63 mil pessoas. Mas é preciso considerar que esse número foi de uma torcida só. O Maracanã, na final do Campeonato Carioca, atingiu 66 mil pessoas, mas foram duas torcidas", afirmou o dirigente são-paulino, após a vitória no Morumbi.

Aidar considera que o recorde de público é importante para resgatar a confiança do grupo. "Ver o estádio cheio traz confiança e orgulho para todos. Foi um jogo muito bonito, principalmente por causa da torcida", avaliou o dirigente. O número de 66 mil ainda não representa a lotação total do Morumbi. Os dirigentes avaliam que o número pode chegar a 67400 pessoas no estádio.

A excelente presença de público representa uma "volta por cima" depois de o clube amargar médias baixas de público, principalmente em função dos preços dos ingressos. Após cobrar R$ 120 nos bilhetes para torcedores comuns na fase de grupos, medida alvo de protestos, o São Paulo cobrou R$ 60 para o público geral. Sócios-torcedores ainda tiveram descontos. Na próxima partida, o São Paulo vai enfrentar o Flamengo, novamente no Morumbi, na estreia do Campeonato Brasileiro.