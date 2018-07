Recorde os últimos cinco mata-matas entre Santos e São Paulo

No próximo domingo, Santos e São Paulo disputarão a segunda vaga na decisão do Campeonato Paulista, às 18h30, na Vila Belmiro. As duas equipes foram as que menos tiveram dificuldades para avançar das quartas, ao eliminarem XV de Piracicaba e Red Bull Brasil por 3 a 0.

Entretanto o clima que paira sobre os centros de treinamento são opostos. No CT Rei Pelé a confiança impera, já que os alvinegros têm a segunda melhor campanha do Estadual, com 11 vitórias em 16 partidas. Neste meio de semana, confirmaram vaga na segunda fase da Copa do Brasil ao eliminarem o Londrina por 1 a 0, em São José dos Campos. No ataque, Ricardo Oliveira busca o posto de artilheiro isolado da competição ao mesmo tempo que negocia uma renovação e um aumento de salário.

Na concentração da Barra Funda, o clima ficou mais ameno depois do triunfo suado sobre o Danubio, em Montevidéu, pela Copa Libertadores. Ainda assim, o time sofre com atuações apagadas, com poucas chances de gol e sustos na defesa. Sem técnico desde o último dia 6, o time do Morumbi ainda não sabe se contratará Alejandro Sabella ou partirá para um plano B.

A situação também é diferente no histórico de confrontos. O São Paulo ainda não eliminou o Santos em decisões de mata-mata no século 21. Desde 2000, foram cinco encontros e cinco classificações santistas (três Paulistas, um Brasileiro e uma Sul-Americana). A última vez que os tricolores derrotaram o Santos em um placar agregado foi na final do Paulista de 2000.

A decisão na Vila também carrega outros tabus. Os mandantes de domingo não vencem os rivais desde 2013, quando fizeram 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o São Paulo não conquista uma vitória na baixada santista desde 2009. Na ocasião, o jogo terminou 4 a 3 para o time da capital paulista.