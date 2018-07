Recordista de cartões, Felipe Melo preocupa Palmeiras por excesso

As recorrentes suspensões do volante Felipe Melo, do Palmeiras, pelo acúmulo de cartões amarelos fazem a comissão técnica ficar preocupada. Após receber na derrota por 1 a 0 diante do Fluminense, no Maracanã, a nona advertência em 12 jogos do Campeonato Brasileiro o jogador terá de ficar fora por mais uma partida e mobilizar o trabalho da comissão técnica.

O então técnico Roger Machado, demitido depois da partida, disse que pretendia falar com o volante sobre o acúmulo de cartões. "Sempre há necessidade de conversar. O fato é que o jogo dele é de intensidade, e não podemos tirar a principal virtude de um jogador. Ele é de contenção, mas nos dois últimos jogos levou cartão logo no começo. Isso influi muito na abordagem dele na partida", afirmou.

Nesta temporada Felipe Melo já recebeu mais cartões do que em todo ano passado. Foram 18 advertências em 34 compromissos, ante 12 amarelos em 32 jogos em 2017. No próximo domingo, contra o Paraná, no Allianz Parque, o jogador terá de cumprir suspensão e vai dar lugar a Thiago Santos.

Felipe Melo é quem mais recebeu cartões amarelos entre todos os jogadores disputam o Campeonato Brasileiro. O marcador palmeirense acabou substituído no começo do segundo tempo contra o Fluminense para evitar novos problemas com a arbitragem. Roger apostou na entrada do meia Lucas Lima para conseguir criar mais jogadas, porém viu o time não evoluir o esperado.

As suspensões fizeram o volante ser desfalque em momentos importantes do time nesta temporada. O principal deles foi a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Felipe Melo ficou fora do segundo jogo da decisão por ter sido expulso no confronto de ida por uma briga com o atacante Clayson. Sele ele, o Palmeiras perdeu o título para o rival.

Para o jogo com o Paraná o Palmeiras terá também outro desfalque. O zagueiro Edu Dracena recebeu o cartão vermelho contra o Fluminense e terá de cumprir suspensão. Como o jogador também está pendurado com dois amarelos, quando retornar ao time continuará próximo de levar outra suspensão.