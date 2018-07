Recordista na base, Foguete renova com São Paulo e espera brilhar no profissional

O lateral Foguete, recordista de jogos na base do São Paulo com 129 partidas, renovou nesta sexta-feira seu contrato até dezembro de 2018. Aos 20 anos, ele tem boas possibilidades de fazer parte do elenco principal, pois o técnico Rogério Ceni gosta de seu futebol, e pode disputar a Florida Cup, que será realizada em janeiro nos Estados Unidos.

"Esta oportunidade representa muito, porque trabalhei bastante para chegar até aqui. Estou contente, porque o São Paulo confia em mim, e espero que 2017 seja um ano de muito aprendizado e conquistas. Fiquei feliz com a notícia de que integraria a delegação, e agora quero aproveitar da melhor maneira possível para crescer, mostrar o meu futebol e buscar o meu espaço", afirmou, em entrevista ao site oficial do clube.

Foguete tem um ótimo currículo para um atleta tão jovem. Ele foi campeão da Future Cup (etapa do Brasil), Weifang Cup e Copa do Brasil Sub-17 (em 2013), Copa do Brasil (bicampeão), Copa Ouro, Copa RS, Copa Libertadores e Campeonato Paulista Sub-20. O jogador faz parte de uma geração talentosa na base e espera corresponder no profissional.

"Sei que o profissional é bastante diferente da base. E por isso, quero me adaptar o mais rápido possível. Integrar o elenco na Florida Cup será uma ótima oportunidade, e por isso darei o meu melhor. Desejo que seja uma boa pré-temporada, e que a equipe possa voltar bem de lá", explicou o lateral.