'Recuperação depende de Adriano', diz vice-presidente do Atlético-PR

SÃO PAULO - O vice-presidente do Atlético-PR, Luiz Salim Emed, reforçou na tarde desta terça-feira, em entrevista à Rádio Estadão, que a recuperação de Adriano depende mais próprio jogador do que da estrutura oferecida pelo clube. O atacante iniciou nesta manhã um trabalho de recuperação física no Centro de Treinamento do Atlético-PR, considerado um dos mais modernos do Brasil.

"É preciso ter atitude, responsabilidade, disciplina. Vai depender dele. Ele tá tentando se recuperar, é uma vontade que ele tem. E se ele conseguir, ele vai ser uma alegria para todos os brasileiros", afirmou Emed.

Sem jogar desde março do ano passado, quando ainda era jogador do Corinthians, o atacante deve ficar até três meses treinando no clube do Paraná. As especulações acerca da possível contratação de Adriano pelo Atlético-PR não foram nem rechaçadas, nem confirmadas por Emed. "Ele não tem nenhuma questão contratual. Mas, se ele tiver a disciplina para se recuperar, teria uma excelente oportunidade de disputar a Libertadores", ressaltou.