Recuperação é a palavra de ordem do Bahia no Morumbi Recuperação é tudo o que o Bahia quer, nesta quarta-feira, na partida contra o São Paulo, às 21 horas, no estádio do Morumbi, em jogo antecipado da 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro - por causa da participação do clube paulista na Copa Suruga Bank, no Japão, no início de agosto. A derrota para o Corinthians, no último domingo, em Salvador, não estava nos planos e agora ao menos um empate fora de casa é obrigação.