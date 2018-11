Recuperação rápida de Willian vira trunfo do Palmeiras na reta final da temporada

O atacante Willian se recuperou de uma lesão muscular após 10 dias de trabalho na Academia de Futebol e poderá entrar em campo pelo Palmeiras nesta quarta-feira contra o Fluminense, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A previsão inicial era de uma ausência de até três semanas. A rápida recuperação do atacante surpreendeu positivamente o técnico Luiz Felipe Scolari.

"Willian era para voltar em mais sete ou 10 dias. A forma como se dedicam (médicos e fisioterapeutas) e tem tudo mapeado para o técnico é maravilhoso. E colocaram o Willian no jogo", afirmou o treinador em entrevista coletiva após o empate contra o Atlético-MG, no último domingo.

Sem Willian, o treinador teria de apostar em uma formação menos ofensiva, escalando, por exemplo, Lucas Lima, o venezuelano Guerra ou Gustavo Scarpa. Isso mudaria as características do time, que sempre aposta nas jogadas de velocidade pelos lados do campo. Vale lembrar que o atacante Dudu estava suspenso na partida diante do Atlético-MG.

Para o jogo contra o Fluminense, o clube terá seus dois jogadores de velocidade à disposição: Dudu e Willian. Também voltam os laterais Mayke (direito) e Diogo Barbosa (esquerdo), que cumpriram suspensão. Por outro lado, o time não terá o próprio Felipão e o atacante Deyverson, suspensos pelo STJD, e o meia Moisés, com entorse no tornozelo direito.

O líder do Brasileirão tem cinco pontos de vantagem (67 a 62) para o Internacional, o segundo colocado. Além do Fluminense (casa), o Palmeiras enfrentará Paraná (fora), América-MG (casa), Vasco (fora) e Vitória (casa).