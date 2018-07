Recuperado, Adriano é liberado para jogar pelo Barcelona

O técnico Luis Enrique ganhou um reforço para os próximos compromissos do Barcelona na temporada 2015/2016. Recuperado de lesão muscular, o lateral-esquerdo Adriano recebeu alta médica, participou normalmente da atividade desta quarta-feira e ficou à disposição do treinador.

Adriano é reserva no Barcelona, mas também uma peça importante, especialmente pela sua polivalência, pois pode ser aproveitado nas duas laterais. Até por isso, no mês passado teve o seu contrato ampliado por mais um ano pela diretoria.

Nesta temporada, o brasileiro foi aproveitado em 18 partidas, sendo titular dez vezes, a última delas em 17 de fevereiro, quando o time bateu o Sporting Gijon (3 a 1), pelo Campeonato Espanhol.

Após superar o Atlético de Madrid por 2 a 1, na última terça-feira, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona retomou nesta quarta a rotina de treinamentos com uma atividade leve.

O próximo compromisso do time será pelo Campeonato Espanhol, torneio liderado pela equipe com 76 pontos, seis de vantagem para o segundo colocado Atlético de Madrid, apesar da derrota para o rival Real Madrid no último fim de semana. No próximo sábado, a equipe terá pela frente a Real Sociedad, fora de casa.