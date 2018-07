Alecsandro se recupera e é relacionado por Marcelo Oliveira

O Palmeiras treinou forte na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, em mais uma etapa da preparação para pegar o Atlético-PR, no domingo, a partir das 11h, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Brasileirão. Após o treino, o técnico Marcelo Oliveira divulgou a lista dos relacionados e a novidade do treinador foi o retorno do atacante Alecsandro.

O atacante foi contratado em 11 de junho e disputou duas partidas pele equipe. A primeira delas foi a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense. Na segunda, ele participou da derrota para o Grêmio por 1 a 0. Ainda em junho, no primeiro dia do time em Atibaia, o atacante sentiu a coxa esquerda e desfalcou a equipe por mais de um mês.

Os desfalques do Palmeiras para a partida deste domingo são o zagueiro Vitor Hugo, o lateral-esquerdo João Paulo, o meia Allione (todos em estágio final de recondicionamento físico) e o lateral-direito João Pedro, que sentiu um desconforto muscular na coxa direita ao longo da semana.

Na atividade deste sábado, a comissão técnica começou com um descontraído recreativo. Na sequência, foram aprimoradas bolas aéreas, finalizações e cobranças de faltas e pênaltis.

Confira a lista dos 23 relacionados:

Goleiros: Fernando Prass e Aranha;

Laterais: Lucas e Egídio;

Zagueiros: Nathan, Victor Ramos, Leandro Almeida e Jackson;

Volantes: Gabriel, Andrei Girotto, Amaral e Arouca;

Meias: Robinho, Cleiton Xavier e Zé Roberto;

Atacantes: Gabriel Jesus, Rafael Marques, Leandro Pereira, Dudu, Cristaldo, Barrios, Kelvin e Alecsandro.