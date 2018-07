Recuperado, Fred participa de treino integral e anima Fluminense

A boa participação de Fred animou a comissão técnica, mas o técnico Levir Culpi deve ser cauteloso com o principal atacante da equipe. Ele ainda não decidiu se vai levar o jogador para o clássico em São Paulo, no fim de semana. É possível que ele siga no Rio para recuperar a forma física.

Fred e os demais jogadores do Flu treinaram na academia do clube no início do dia. E, depois, encararam a forte chuva no gramado das Laranjeiras. Todos fizeram treino físico sob o comando dos preparadores Rodolfo Mehl, Flávio Vignoli, Jefferson Souza e Gabriel Pinho.

As atividades terão sequência nesta quinta, novamente em tempo integral. Pela manhã, o treino será nas Laranjeiras. À tarde, o elenco vai atuar na Escola de Educação Física do Exército (ExEFEx), na Urca.