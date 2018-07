Recuperado, Kompany volta ao Manchester City no domingo O Manchester City deverá enfim voltar a contar com o seu capitão. Nesta sexta-feira, o técnico Manuel Pellegrini confirmou que o zagueiro Vincent Kompany está pronto para disputar a sua primeira partida em 2016, no próximo domingo, diante do Tottenham, após se recuperar de uma lesão na panturrilha.