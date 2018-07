Recuperado, Leandro Damião volta e fica como opção no Cruzeiro O atacante Leandro Damião se recuperou de dores no tornozelo e voltou a ficar à disposição do Cruzeiro. O técnico Mano Menezes, no entanto, bancou a permanência de Vinícius Araújo como titular e, por isso, deixará o camisa 9 apenas como opção no banco de reservas diante do Flamengo, nesta quinta-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão.