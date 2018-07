Recuperado, Lucas Lima evita falar em despedida do Santos

Recuperado de uma torção no tornozelo direito que prejudicou suas atuações nas finais do Campeonato Paulista, o meia Lucas Lima voltará ao Santos na partida de domingo, diante do Coritiba. O jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro, é uma espécie de despedida do Santos já que o meia foi convocado para a disputa da Copa América Centenário para a seleção e ficará ausente por nove rodadas.

A despedida, no entanto, pode ser definitiva. Lucas Lima está na mira do futebol europeu e já declarou que tem o desejo de se transferir. Falta, no entanto, uma proposta que agrade o Santos. O presidente Modesto Roma Junior acenou com a possibilidade de um aumento salarial para tentar segurá-lo. "Nem vou dar tchau então. Pode ser o último jogo, como pode não ser. Vamos esperar a janela", afirmou Lucas Lima em entrevista coletiva no CT Rei Pelé nesta quinta-feira.

Fora da estreia no Campeonato Brasileiro, Lucas Lima fez falta ao Santos, que foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 1 a 0. O camisa 20 afirma que o time não depende dele - e de Ricardo Oliveira, também ausente na estreia -, mas destaca o entrosamento. "Não sei sentem dependência, mas sabemos da nossa qualidade. Somos entrosados. Faz diferença", afirmou o jogador.