Recuperado, Luis Fabiano deve voltar contra o Santos

O atacante Luis Fabiano deve retornar ao São Paulo na próxima quarta-feira, contra o Santos, pela Copa do Brasil. O jogador ficou fora da vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, pelo Brasileirão, no domingo, por estar com dores musculares, mas já recuperado, treinou normalmente nesta segunda-feira e deve ficar à disposição do técnico Doriva para o clássico na Vila Belmiro.

Nesta segunda-feira, os titulares fizeram o trabalho regenerativo na piscina do CT da Barra Funda enquanto os demais atletas foram ao gramado para uma atividade em campo reduzido. Luis Fabiano participou de todo o trabalho e deve ser relacionado. Já o zagueiro Breno chegou a fazer aquecimento junto o grupo, mas depois treinou separado e tenta se recuperar de uma tendinite. Com dores na panturrilha esquerda, o lateral-esquerdo Carlinhos continua no departamento médico.

Doriva vai definir a equipe em treino fechado na tarde desta terça-feira. Os jornalistas só terão acesso ao CT mais de uma hora após o começo da atividade. O São Paulo precisa ganhar por três gols de diferença fora de casa para avançar à final da competição - ou por dois, desde que o placar seja no mínimo de 4 a 2. A derrota por 3 a 1 no Morumbi, na última quarta-feira, jogou no time a obrigação de reverter a vantagem fora de casa.

O principal desfalque será o volante Thiago Mendes. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, um dos principais marcadores do time vai ficar fora e pode ser substituído por Hudson. Outro a ficar fora é o atacante Rogério, que por já ter atuado na Copa do Brasil pelo Vitória, não pode defender o São Paulo na mesma competição.