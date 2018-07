Recuperado, Luis Fabiano volta a treinar no São Paulo

O São Paulo voltou aos trabalhos nesta segunda-feira com boas notícias para o técnico Juan Carlos Osorio. O atacante Luis Fabiano foi liberado pelo departamento médico e treinou normalmente, enquanto Breno, Lucão, Luiz Eduardo e Carlinhos iniciaram processo de transição para voltar ao time.

Recuperado de lesão no joelho direito, Luis Fabiano participou do treino com bola, na reapresentação do elenco após a vitória sobre o Internacional por 2 a 0, no sábado. Ele esteve presente no trabalho tático comandado por Osorio e também no treino de finalizações.

Apesar disso, Luis Fabiano não deve ter condições de defender o São Paulo no clássico com o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Ele precisa aprimorar a forma física antes de voltar ao time. O atacante não entra em campo desde a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Ceará, no dia 20 de agosto.

Outra boa notícia para o treinador veio de Rogério Ceni. Mostrando boa evolução na sua recuperação física, o goleiro participou do início do treino. E, em seguida, retornou ao REFFIS para seguir tratando as dores musculares no adutor direito. O departamento médico ainda não se manifestou sobre o possível retorno do jogador para o clássico.

Mais distante do retorno, o quarteto composto por Breno, Lucão, Luiz Eduardo e Carlinhos iniciaram a transição do REFFIS para o gramado. Breno se recupera de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, enquanto Lucão sofrera um trauma no tendão direito. Luiz Eduardo vinha de problemas no joelho esquerdo e Carlinhos superou uma tendinite no adutor direito. Eles só devem voltar ao time na semana que vem.