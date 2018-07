Recuperado, Michel Bastos é relacionado para enfrentar River

Recuperado de lesão, o meia Michel Bastos se tornou a maior novidade na lista de relacionados do São Paulo para o importante jogo contra o River Plate, nesta quinta-feira, pelo Grupo 1 da Copa Libertadores. Ele havia desfalcado a equipe nos últimos dois jogos por conta de uma lesão muscular. O retorno do jogador já era cogitado pelo técnico Edgardo Bauza desde o início da semana. Na terça, Michel Bastos foi liberado pelo departamento médico para fazer atividades com o grupo. Sem reclamar de dores, ele se mostrou totalmente recuperado do estiramento no músculo posterior da coxa direita, sofrido na partida contra a Ponte Preta, pelo Paulistão.

De volta ao time, Michel Bastos vai reforçar um setor que não terá Wesley. O volante sofreu um estiramento na coxa direita e não viajará com o grupo para o jogo em Buenos Aires. Outras baixas são o zagueiro Breno, que trata uma tendinite no joelho direito, e o goleiro Renan Ribeiro, submetido a cirurgia para curar uma apendicite. A delegação do São Paulo embarca na manhã desta quarta para Buenos Aires. Nesta noite, o time fará seu último treino antes da partida, a ser disputada às 19h30 desta quinta, no Monumental de Nuñes.

O duelo é decisivo para o São Paulo por causa do tropeço na estreia na fase de grupos. Ainda sem pontuar, o time brasileiro ocupa o terceiro lugar do Grupo 1. Se perder do River, ficará a seis pontos do líder The Strongest, colocando em risco suas pretensões na Libertadores.

CONFIRA A LISTA

Goleiros: Denis e Léo;

Laterais: Bruno, Mena, Carlinhos e Mateus Caramelo;

Zagueiros: Lugano, Maicon, Rodrigo Caio e Lucão;

Volantes: Thiago Mendes, Hudson e João Schmidt;

Meias: Paulo Henrique Ganso, Centurión e Michel Bastos;

Atacantes: Calleri, Alan Kardec, Rogério e Kieza.