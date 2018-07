Mouche volta a ser relacionado no Palmeiras após 6 meses

O Palmeiras encerrou na manhã deste sábado a sua preparação para o duelo com o Vasco, domingo, em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma novidade. O atacante argentino Pablo Mouche, recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, foi incluído pelo técnico Marcelo Oliveira na lista de relacionados e pode voltar a jogar após mais de seis meses.

"Estou muito feliz de poder voltar a ser relacionado, viajar junto com meus companheiros e sentir o clima do jogo novamente. Me dediquei muito durante os últimos meses, e, graças a Deus, a lesão já passou. Também gostaria de agradecer todo apoio que recebi dos meus familiares, amigos e de todo o trabalho feito pela equipe médica do clube e fisioterapeutas, que sempre estiveram ao meu lado", afirmou o dono da camisa 14 em entrevista ao site oficial do Palmeiras.

Mouche se lesionou no amistoso contra o Shandong Luneng, da China, no primeiro compromisso palmeirense na temporada, no dia 17 de janeiro. Desde então, vinha se recuperando da grave contusão. Diante do Vasco, será mais uma opção para Marcelo Oliveira no banco de reservas.

O treinador, aliás, que relacionou 23 jogadores para o confronto no Rio, deve escalar o time com a seguinte formação: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Jackson e Egídio; Gabriel, Arouca, Robinho e Rafael Marques; Dudu e Leandro Pereira.

Se tem o retorno de Mouche, o Palmeiras ainda conta com vários desfalques. São eles: os zagueiros Vitor Hugo (fratura na face) e Leandro Almeida (suspenso), o lateral-esquerdo João Paulo (lesão no adutor da coxa), o meia Allione (transição) e os atacantes Alecsandro (transição) e Leandro (dores no pé direito).

Confira a lista de relacionados do Palmeiras para o duelo com o Vasco:

Goleiros: Fernando Prass e Aranha

Zagueiros: Jackson, Victor Ramos e Nathan

Laterais: João Pedro, Egídio e Lucas

Volantes: Amaral, Andrei Girotto, Arouca e Gabriel

Meias: Cleiton Xavier, Zé Roberto e Robinho

Atacantes: Mouche, Lucas Barrios, Leandro Pereira, Dudu, Gabriel Jesus, Kelvin, Cristaldo e Rafael Marques