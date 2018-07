Recuperado, peruano Farfán está livre para decisão com a Colômbia

O atacante da seleção peruana Jefferson Farfán treinou normalmente neste sábado depois de se recuperar de uma reação alérgica que o impediu de participar da vitória sobre a Venezuela pela Copa América, mas ainda não se sabe se ele será titular ou não no duelo crucial contra a Colômbia pelo Grupo C.

O atacante do Schalke 04 ficou cinco dias sem treinar com seus companheiros devido a uma alergia sofrida na pele pelo consumo de medicamentos para tratar de uma dor no pé após a derrota do domingo passado para o Brasil. Agora, ele treinou sem problemas pela manhã na cidade de Temuco, no sul do Chile.

O treinador Ricardo Gareca deve decidir agora se inclui Farfán entre os titulares ou se volta a substituí-lo pelo veterano Claudio Pizarro, que foi peça-chave no triunfo de quinta-feira contra a Venezuela ao marcar o único gol da partida.

O Peru precisa ao menos de um empate contra a Colômbia neste domingo para se classificar às quartas de final sem depender de outros resultados.

O grupo C tem todas as equipes com três pontos, mas o Peru pode se classificar com um empate, já que supera a Colômbia em gols marcados.

Na outra partida do grupo, Brasil e Venezuela se enfrentam em Santiago, em duelo em que os pentacampeões não poderão contar com sua estrela Neymar, que está fora do torneio após ser suspenso por quatro partidas por sua expulsão contra a Colômbia. O Brasil pode recorrer da punição.

(Por Rodrigo Charme)