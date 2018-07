Recuperado, Pierre volta a treinar com bola no Fluminense O técnico Levir Culpi ganhou um reforço na reapresentação do elenco do Fluminense nesta segunda-feira, após estreia no Brasileirão, no domingo. O volante Pierre voltou a treinar com bola e pode ser relacionado para o jogo contra o Santa Cruz, sábado, em Volta Redonda (RJ).