Recuperado, português Tiago Mendes renova com o Atlético de Madrid até 2017

O camisa 5 está no Atlético de Madrid desde a temporada 2009/2010, quando chegou ao clube vindo da Juventus. Desde então, ele disputou 213 partidas pelo time, com 18 gols marcados. E, nesse período, foi campeão da Liga Europa (2011/2012), da Copa do Rei (2012/2013), do Campeonato Espanhol (2013/2014), da Supercopa da Espanha (2014) e duas Supercopas da Europa (2010 e 2012).

Hoje com 35 anos, Tiago sofreu uma grave lesão na perna direita nesta temporada, mas voltou a jogar na última rodada do Campeonato Espanhol, no sábado passado, diante do Celta de Vigo, sendo ovacionado pelos torcedores presentes ao Vicente Calderón. Assim, também está à disposição de Simeone para a final da Liga dos Campeões da Europa, em 28 de maio, diante do Real Madrid.

"Sua continuidade é uma boa notícia. Ele é um jogador que nos dá muita experiência dentro e fora do campo, o que o torna bem quisto por seus companheiros e torcedores. Sua hierarquia é vital para a nossa equipe. Ele é um pilar fundamental do grupo", disse José Luis Pérez Caminero, diretor esportivo do Atlético de Madrid.