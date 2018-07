Recuperado, Riascos volta a treinar e pode reforçar Vasco no sábado

Riascos participou normalmente das atividades do dia, tanto na parte física quanto na parte técnica, sem demonstrar qualquer limitação física. Assim, deve ser incluído pelo treinador na lista de relacionados para o fim de semana.

Com seu retorno, haverá boa disputa pela vaga de titular no time vascaíno. Artilheiro do Vasco no Estadual, com seis gols, Riascos tem agora a concorrência do jovem Thalles, que já tem quarto, e do experiente Jorge Henrique.

Riascos não é a única novidade do Vasco nesta semana. Antes dele, o volante Diguinho retomou os trabalhos na segunda-feira. Companheiro de Diguinho no setor, Marcelo Mattos comemorou o retorno dos jogadores ao time.

"O importante é sempre ter o máximo de opções para poder escalar a equipe, independentemente da formação que vai a campo, pois o Vasco precisa sempre ter boas peças em seu elenco", afirmou o volante.