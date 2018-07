Recuperado, Willian projeta retorno ao Cruzeiro no domingo Afastado do time do Cruzeiro há 45 dias, o atacante Willian tinha tudo para voltar á equipe mineira no fim de semana passado. Estava recuperado de lesão e voltou à figurar na lista de relacionados do técnico Deivid. No entanto, acabou sendo vetado de última hora e não enfrentou o América-MG no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Três dias depois do corte, o jogador projeta fazer seu retorno na partida da volta, no domingo.