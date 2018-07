Recuperado, Adílson reforça o Grêmio contra Figueirense O Grêmio fez nesta terça-feira o seu último treinamento antes da partida contra o Figueirense, quarta-feira, em Florianópolis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Julinho Camargo poderá contar com o volante Adílson, recuperado de lesão muscular, que foi relacionado para o duelo no Estádio Orlando Scarpelli.