Recuperado, Adriano volta a treinar no Barcelona

BARCELONA - A principal novidade do treino que o Barcelona realizou nesta sexta-feira, visando o duelo deste sábado, contra o Athletic Bilbao, em casa, pelo Campeonato Espanhol, foi a presença do lateral brasileiro Adriano. Ele havia ficado de fora dos trabalhos realizados na última quinta por causa de uma gripe intestinal, mas agora mostrou já estar recuperado.

Antes de sofrer com o problema inesperado, Adriano chegou a fazer um dos gols do Barcelona na vitória por 3 a 1 sobre o Alavés, na última quarta-feira, quando o time catalão garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Rei.

Com a volta de Adriano, o técnico Tito Vilanova contou com todos os jogadores do elenco principal à disposição no treino desta sexta, sendo que Tello e Oier, do Barcelona B, também participaram da atividade.

O lateral-esquerdo francês Eric Abidal, que há oito meses foi submetido a um transplante de fígado, participou de um treinamento à parte ao lado dos lesionados Marc Batra e Alexis Sánchez e segue dando passos em sua recuperação do seu grave problema de saúde. Ele já havia sido operado em 2011, para a retirada de um tumor no fígado, e depois recebeu o transplante em abril, quando o seu possível retorno ao futebol voltou a ser colocado em xeque.