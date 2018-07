Recuperado, Agüero volta ao Manchester City na quarta

MANCHESTER - O Manchester City terá um importante reforço na repetição do duelo com o Blackburn, em casa, válido pela terceira fase da Copa da Inglaterra. O atacante argentino Sergio Agüero está recuperado de uma contusão na panturrilha direita e retornará ao time nesta quarta-feira.

Agüero, que disputou a sua última partida pelo Manchester City no dia 14 de dezembro, vem treinando normalmente e foi relacionado nesta terça-feira pelo técnico Manuel Pellegrini para o duelo. Em 4 de janeiro, fora de casa, o time apenas empatou com o Blackburn por 1 a 1, o que forçou a realização de uma nova partida entre as equipes. Agora, porém, o Manchester City terá o reforço de Agüero, além de atuar em casa.

Apesar do argentino ser considerado um dos principais jogadores do elenco do Manchester City, o time se saiu bem sem ele, tanto que venceu sete dos oito jogos que disputou quando Agüero esteve ausente, com 19 gols marcados.

EMPRÉSTIMO

Nesta terça-feira, o Manchester City anunciou o empréstimo do atacante sueco John Guidetti ao Stoke, que também disputa a primeira divisão do futebol inglês.