Recuperado, Airton volta a ficar à disposição de Ricardo Gomes após 2 meses Sem jogar há dois meses, o volante Airton está novamente à disposição do técnico Ricardo Gomes no Botafogo. O jogador sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda no início do clássico contra o Flamengo, em 2 de abril, passou por cirurgia, e agora, recuperado, quer ajudar a equipe alvinegra no Brasileirão.