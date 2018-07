Recuperado, Alex Silva reforça São Paulo contra o Flu

Após ficar de fora do treinamento da última quinta-feira, por conta de um inchaço no joelho direito, o zagueiro Alex Silva participou normalmente das atividades nesta sexta e, assim, está garantido na equipe do São Paulo que enfrentará o Fluminense, no domingo, em Barueri, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja também:

Lucas Gaúcho quer aproveitar a chance no São Paulo

'Não podemos ser coadjuvantes', diz Carpegiani

Com a presença de Alex Silva, a equipe ganha um importante reforço em meio a tantos desfalques para enfrentar o Fluminense. No total, são quatro jogadores considerados titulares que estão fora por contusão: o volante Rodrigo Souto e os atacantes Dagoberto, Ricardo Oliveira e Fernandinho.

Diante disso, o técnico Paulo César Carpegiani praticamente definiu a equipe que vai a campo no jogo de domingo, mas ele ainda deixou uma dúvida no meio-de-campo. Assim, o São Paulo deve jogar com Rogério Ceni; Jean, Alex Silva, Miranda e Richarlyson; Casemiro (Jorge Wagner), Carlinhos Paraíba, Cleber Santana e Lucas; Lucas Gaúcho e Fernandão.

O São Paulo possui poucas ambições no Campeonato Brasileiro, já que a vaga para a Libertadores está distante. No entanto, uma derrota para o Fluminense, na Arena Barueri, pode prejudicar o líder Corinthians, já que o time carioca está na segunda colocação, apenas um ponto atrás do rival são-paulino (63 a 62).

Por conta disso, parte da torcida são-paulina tem pedido para que os jogadores "entreguem" a partida para o Fluminense. Mas os jogadores do São Paulo descartam "corpo mole" e prometem lutar pela vitória no jogo de domingo.