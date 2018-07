Recuperado, Alex treina com time e deve reforçar Inter

Um dia depois de realizar apenas trabalhos físicos, o meia Alex voltou a trabalhar com o elenco do Inter nesta quarta-feira. O jogador mostrou estar recuperado de uma entorse no tornozelo direito e com isso deverá reforçar a equipe que só voltará a jogar no próximo sábado, contra o Atlético-MG, às 19h30, no Beira-Rio, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Alex deverá ocupar a vaga aberta por Alan Patrick, que está com um edema na coxa esquerda e já foi confirmado como desfalque para este confronto. Já no ataque, o técnico Abel Braga deverá confirmar a permanência de Rafael Moura no lugar de Nilmar, que sofreu lesão muscular na coxa direita.

O treinador, porém, não deu pistas nesta quarta-feira em relação ao time titular que mandará a campo diante dos atleticanos. Ele não comandou um coletivo e apenas promoveu uma atividade de dois toques em campo reduzido no CT do Parque Gigante.

O que é certo é que o comandante voltará a contar com o lateral Fabrício, que cumpriu suspensão no último domingo, contra o Goiás, no Beira-Rio. Já o zagueiro Alan Costa e o volante Bertotto, que não conseguiram terminar o duelo diante do rival goiano por causa de lesões, treinaram normalmente nesta quarta-feira e também deverão ficar à disposição de Abel Braga.

O Inter não joga neste meio de semana porque teve o jogo contra o São Paulo, válido pela 35ª rodada do Brasileirão, antecipado para a semana passada, quando empatou por 1 a 1 com o rival, no Morumbi. Antes da continuidade desta rodada, o time gaúcho ocupa hoje a terceira posição do Brasileirão, com 60 pontos, mas corre o risco de ser ultrapassado por Grêmio e Corinthians, que também têm 60 pontos, e Atlético-MG, que está com 58.