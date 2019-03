Recuperado, Alison reforça Santos contra o Red Bull no Paulistão

Cheio de desfalques, o Santos ao menos terá um retorno no duelo com o Red Bull Brasil, neste sábado, às 19h30, no Pacaembu, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O volante Alison está recuperado de um corte no pé direito e poderá ser aproveitado no confronto de ida da série.

A recuperação de Alison é um alívio para o técnico Jorge Sampaoli, que terá quatro desfalques contra o Red Bull. O paraguaio Dérlis Gonzalez, o peruano Cueva e o venezuelano Soteldo foram convocados para defender suas respectivas seleções nacionais e também estão fora do duelo de volta, terça-feira, no Moisés Lucarelli. A outra ausência será do zagueiro Lucas Veríssimo, expulso na quarta-feira, na derrota por 4 a 0 para o Botafogo, em Ribeirão Preto.

Os desfalques devem levar Sampaoli a escalar o Santos com dois zagueiros e três volantes. Assim, o time deve entrar em campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca, Jean Lucas, Carlos Sánchez e Jean Mota; Rodrygo.

Além de treinar nesta sexta-feira no CT Rei Pelé, o elenco do Santos assistiu uma palestra promovida pela FPF sobre o funcionamento do VAR, adotado a partir das quartas de final do Paulistão. Neste sábado, no Pacaembu, Douglas Marques das Flores vai apitar o jogo e Rodrigo Guarizo do Amaral será o responsável pelo árbitro de vídeo.

Para o confronto, o Santos vendeu aproximadamente 8,5 mil ingressos. Com isso, deve superar o público do seu compromisso anterior no Pacaembu, a derrota para o Novorizontino por 1 a 0, em 15 de março, quando apenas 9.020 pessoas pagaram para entrar no estádio paulistano.