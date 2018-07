Recuperado, Alisson é relacionado e celebra volta ao Cruzeiro O meia Alisson mais uma vez enfrentou o pesadelo de uma lesão no Cruzeiro. Em meio a um longo histórico nos últimos anos, a mais recente foi um edema na coxa que o afastou dos gramados por mais de um mês. Mas agora, o jogador está recuperado e celebrou a possibilidade de ser aproveitado já diante do Botafogo, nesta quarta-feira, em Brasília, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.