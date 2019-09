Recuperado, Allan treina e deve reforçar Fluminense contra o Corinthians

O técnico Oswaldo de Oliveira deverá contar com o volante Allan para reforçar o time do Fluminense contra o Corinthians neste domingo, às 16 horas, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Allan está recuperado de uma tendinite no pé direito, que o retirou do jogo contra o Palmeiras, na terça-feira, em jogo atrasado da 16ª rodada. O jogador participou normalmente do treino desta sexta-feira.

Em entrevista coletiva, o zagueiro Nino, que atuou nos dois jogos contra o Corinthians pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, fez uma análise do que espera para o confronto. "As equipes já se conhecem. Fizemos bons jogos contra eles, infelizmente não conseguimos a classificação. Conhecemos bem o estilo de jogo deles e estamos trabalhando baseado nisso para que no domingo a gente consiga ir bem."

O defensor destacou o trabalho feito durante a semana. "Estamos trabalhando forte. Fizemos grandes jogos desde que o professor Oswaldo (de Oliveira, técnico) chegou. Precisamos continuar pontuando para sair desta situação. Estamos trabalhando, tentando melhorar o que precisamos melhorar", disse o atleta, referindo-se ao fato de o time ocupar apenas a 17ª colocação no Brasileiro, com 15 pontos.

Nino afirmou que o lado psicológico é importante na recuperação da equipe. "Estamos conversando bastante para melhorar. Sabemos que nosso time não é para estar nesta situação. Temos tentado treinar bastante marcação, que é algo fundamental no jogo, e eu creio que vamos colher os frutos", afirmou.

Das 18 rodadas até aqui, Nino participou de 17 e, caso atue contra o Corinthians, vai chegar a 32 partidas pelo Fluminense em 2019, igualando a marca de Matheus Ferraz como o zagueiro que mais entrou em campo.