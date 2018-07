Recuperado, Andrezinho volta ao Botafogo no domingo

Titular absoluto do time, Andrezinho treinou normalmente nesta terça-feira com o restante do elenco botafoguense, mas preferiu não se escalar para o clássico, preferindo deixar a decisão nas mãos de Oswaldo de Oliveira. De qualquer maneira, ele garantiu que está pronto para jogar no domingo.

"Todo jogador quer ser titular, jogar, mas fica nas mãos do Oswaldo. Temos que pensar no conjunto, não no individual. Quem não estiver jogando, vai torcer pelo companheiro. O que importa no momento é a vitória sobre o Flamengo e a classificação. Da minha parte, empenho durante essa semana não vai faltar para conquistar meu espaço", afirmou Andrezinho.

Ele aproveitou para ressaltar a força do elenco botafoguense nesta temporada. "Acredito muito no conjunto. O Botafogo foi muito feliz em manter a base do ano passado e fez contratações pontuais. Foi importante a chegada de reforços como Bolívar, Julio Cesar e Edilson. Nossa equipe ganhou mais opções, peças de reposição, ficou mais forte. Os jogadores se adaptaram muito rápido", avaliou o meia.