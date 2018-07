Recuperado após caxumba, Joel diz estar pronto para voltar

O técnico Dorival Júnior terá um reforço ofensivo para o segundo jogo do Santos no Campeonato Brasileiro. Contra o Coritiba, na Vila Belmiro, a equipe santista poderá ter o retorno do atacante Joel, restabelecido fisicamente após se recuperar de caxumba. Nesta quinta-feira, ele garantiu estar pronto para voltar ao time.

"Estou 100%. Em uma semana não dá para perder o trabalho que você fez desde o início da temporada. Como eu estava treinando forte e vinha jogando algumas partidas, não perdi tanto. Estou bem, deu para ver nos treinamentos desde segunda-feira. Se precisar, estou à disposição", declarou o camaronês.

Afastado dos gramados nos últimos dias, e fora da estreia do Santos no Brasileirão, Joel lamentou o tédio e o período "complicado". "Foi um pouco complicado e entediante. Mas era uma situação que eu não podia fazer nada. Tinha que ficar de repouso absoluto. Comecei a sentir um pouquinho a falta de treinamento, até porque estava ansioso para voltar e em uma semana eu melhorei e voltei a treinar normalmente."

Joel deve ser a opção de Dorival Júnior quando o titular Ricardo Oliveira se juntar à seleção para a disputa da Copa América Centenário, no próximo mês. "Vou dar o meu melhor se eu realmente for escolhido para substituir o Ricardo Oliveira. Minha intenção é ajudar a equipe para conquistar a vitória porque nosso objetivo é lutar pelo título do Campeonato Brasileiro."