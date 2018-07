Recuperado após cirurgia, Mathieu é liberado para voltar a jogar no Barcelona O técnico Luis Enrique poderá contar com o reforço do zagueiro Jeremy Mathieu para armar o Barcelona nas últimas duas partidas do Campeonato Espanhol. O francês se recuperou de uma cirurgia no joelho direito e foi liberado neste sábado pelos médicos do clube para voltar aos gramados.