Recuperado após cirurgia, Edinho é relacionado no Grêmio; Erazo está fora

O atleta ficará como opção para o técnico Roger, enquanto Walace e Ramiro deverão formar a dupla de volantes titular. O último deles, por sinal, será escalado após ficar sete meses se recuperando de uma grave lesão no joelho esquerdo.

Já o zagueiro Erazo sequer foi relacionado para o confronto desta quinta, por opção de Roger. O jogador foi descartado pelo fato de que na noite da última terça defendeu o Equador diante da Venezuela, em solo venezuelano, pelas Eliminatórias da Copa de 2018. Assim, ele teria menos de 48 horas para se recuperar fisicamente e participar deste duelo pelo Brasileirão.

Sem Erazo, Bressan deve formar dupla com Geromel na zaga, enquanto o atacante Everton ganhará nova chance no time e dividirá o setor ofensivo com Luan. Desta forma, a equipe deve ir a campo nesta quinta com a seguinte formação: Marcelo Grohe; Galhardo, Pedro Geromel, Bressan e Marcelo Oliveira; Walace, Ramiro, Giuliano e Douglas; Everton e Luan.

O meia Giuliano ficou fora da atividade em campo nesta quarta, mas foi relacionado e está confirmado na partida diante do Fluminense. Em compensação, o atacante Pedro Rocha, suspenso, é outra baixa da equipe gremista.

BARCOS - Ex-atacante do Grêmio, Barcos visitou o clube nesta quarta e reencontrou antigos companheiros no treino realizado pela manhã. De férias em Porto Alegre, o argentino está atuando no Tianjin Teda, da China, e não descartou a possibilidade de voltar a jogar pelo Grêmio, mas lembrou que ainda tem um ano de contrato com o clube chinês.

Confira os relacionados do Grêmio para o jogo desta quinta-feira:

Goleiros: Bruno Grassi e Marcelo Grohe.

Zagueiros: Bressan, Geromel e Rafael Thyere.

Laterais: Galhardo, Marcelo Hermes e Marcelo Oliveira.

Volantes: Edinho, Moisés, Ramiro e Walace.

Meias: Douglas, Giuliano, Maxi Rodriguez e Willian Schuster.

Atacantes: Bobô, Braian Rodriguez, Everton, Fernandinho, Luan, Vitinho e Yuri Mamute.