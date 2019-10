Recuperado após sofre pisão, Bruno Alves volta a treinar no São Paulo

Recuperado de um pisão sofrido no tornozelo no último domingo, o zagueiro Bruno Alves voltou a treinar no São Paulo na reapresentação do elenco nesta terça-feira. Ele não teve lesão constatada e está à disposição para a partida contra o Atlético-MG.

Por outro lado, Daniel Alves e Luan serão desfalques por causa do terceiro cartão amarelo recebido no jogo contra o Avaí. Além deles, Juanfran (contratura muscular) e Pablo (estiramento na coxa direita) não foram a campo no treino desta terça e devem ser desfalques.

No treino desta terça, Toró aqueceu com os companheiros e depois realizou trabalhos específicos ao lado de um preparador físico do clube. Ele está em transição após sofrer um estiramento na coxa esquerda e é dúvida para a partida de domingo.

Já o zagueiro reserva Anderson Martins está recuperado de dores no joelho e voltou a treinar normalmente com o elenco nesta terça-feira. A tendência é de que ele fique à disposição para o confronto com o Atlético-MG.

O técnico Fernando Diniz separou os jogadores em três times. Em um com mais titulares, a escalação teve: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Igor Gomes.

Se o treinador mantiver essa equipe para domingo, a provável escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes e Hernanes (Vitor Bueno); Antony e Alexandre Pato.