Recuperado, Ariel Cabral treina no Cruzeiro; Bruno Rodrigo será desfalque O argentino Ariel Cabral vinha ficando de fora dos últimos treinamentos do Cruzeiro e chegou a ser dado como dúvida para a partida diante do Joinville. Mas nesta quinta-feira se mostrou recuperado, trabalhou normalmente e está confirmado no confronto que acontecerá domingo, no Mineirão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.