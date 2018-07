Recuperado, atacante Fernandão disputa rachão no São Paulo

O atacante Fernandão foi a grande novidade no rachão disputado neste sábado, véspera do jogo contra o Noroeste, pelo Paulistão. Afastado do gramado há dois meses, o jogador participou normalmente da atividade e se mostrou pronto para retomar os treinos.

Fernandão ficou longe dos gramados por conta de uma lesão no adutor esquerdo. Sua última partida foi disputada no dia 13 de fevereiro, na vitória de 3 a 2 sobre a Portuguesa, pelo Estadual. Desde então, o atacante vem fazendo tratamento da lesão crônica.

"O Fernandão ficou quase dois meses fora e fez esta atividade no campo hoje. Ele está liberado para fazer um trabalho com o Tavares [fisiologista] e será observado. Já deve treinar com o grupo na próxima semana", informou o médico José Sanchez.

Comprovando a sua recuperação, o atacante marcou o primeiro gol de sua equipe durante o rachão e foi aplaudido pelos companheiros. "O pessoal viu meu sofrimento durante todo este tempo. Quem sente o púbis sempre é uma incógnita. A dor insistia em permanecer. Todos os dias chegando aqui no CT às 8h e saindo às 18h. Tenho de agradecer a todos por voltar, mesmo sendo só no rachão. Foram sensacionais comigo e levantaram a minha cabeça", comentou Fernandão, que ainda não tem prazo para retornar ao time.

