Recuperado, Bale reforça Tottenham contra o City

A confirmação da volta do galês foi dada pelo próprio Villas-Boas, que revelou a boa recuperação do jogador e seu retorno aos treinamentos. "Gareth treinou com a equipe nos últimos dois dias e ele teve uma ótima recuperação. Foi um grande trabalho do departamento médico", declarou.

Bale estava fora da equipe desde o dia 4 de abril, quando se lesionou na primeira partida diante do Basel, pelas quartas de final da Liga Europa. Sua volta acontece em um jogo fundamental para o Tottenham, que está na quinta colocação do Inglês e precisa da vitória diante do segundo colocado Manchester City para se manter na briga por uma vaga na Liga dos Campeões.

Outro retorno comemorado por Villas-Boas é o do atacante Jermain Defoe, que se recuperou de uma contusão muscular. Aaron Lennon também evoluiu bem de seu problema na coxa, mas ainda não treinou com a equipe e só atuará no domingo se participar da atividade deste sábado.

"São sinais positivos. O Jermain treinou com o time a semana toda e demonstrou excelentes sinais de evolução. O Aaron não treinou com a equipe ainda, ele fez um trabalho sozinho e esperamos tê-lo de volta para o treino de amanhã (sábado), então ainda há uma chance", comentou o treinador.