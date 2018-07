Recuperado, Bale treina e deve voltar ao Real Madrid para clássico

MADRI - O galês Gareth Bale deve enfim disputar a sua primeira partida pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu no próximo fim de semana. Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o meia participou normalmente do treinamento desta quinta-feira do time e não deverá ser problema para o clássico de domingo com o Atlético de Madrid, em casa, pelo Campeonato Espanhol.

A atividade foi a primeira do Real Madrid após vencer o Elche por 2 a 1, na quarta-feira, também pelo torneio nacional. O técnico Carlo Ancelotti dividiu o grupo de jogadores em dois, sendo que Bale estava em um deles, para a realização de um trabalho com bola.

O trabalho no campo não teve a presença dos titulares no triunfo de quarta, que se exercitaram no ginásio, exceto Cristiano Ronaldo, Pepe e Fabio Coentrão, que fizeram uma atividade física no gramado e o goleiro Diego López, que treinou ao lado dos companheiros de posição.

Principal contratação da última janela de transferências, Bale disputou apenas duas partidas até agora pelo Real Madrid, contra Villarreal e Galatasaray, mas ambas fora de casa. Ele iria disputar o seu primeiro jogo no Santiago Bernabéu no último domingo, diante do Getafe, mas reclamou de dores musculares no aquecimento e foi vetado.

A sua volta aos treinos nesta quinta e uma declaração anterior de Ancelotti de que contava com Bale para o duelo com o Atlético de Madrid praticamente garantem a sua presença no clássico deste sábado no estádio do Real Madrid.