Recuperado, Balotelli fica à disposição na Itália O atacante Mario Balotelli participou normalmente do treino da Itália neste domingo e não será problema para o confronto diante da Irlanda, nesta segunda-feira, pela última rodada do Grupo C da Eurocopa. Ele havia ficado de fora da atividade do último sábado por conta de uma lesão no joelho direito.