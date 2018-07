Recuperado, Barcos treina e deve reforçar o time titular do Grêmio

Recuperado de uma lombalgia, que o afastou das duas últimas rodadas do Brasileirão, o atacante argentino Barcos treinou normalmente na tarde desta sexta-feira, junto com os reservas e os garotos da base do Grêmio - a delegação estava voltando de Belo Horizonte, onde perdeu para o Cruzeiro na noite anterior. Assim, ele deve retornar ao time para enfrentar o Corinthians neste domingo.

Sem Barcos, o técnico Luiz Felipe Scolari apostou em Lucas Coelho, na vitória sobre o Criciúma, e em Ronan, na derrota para o Cruzeiro, para formar o ataque. Agora, conta com o retorno do artilheiro argentino para encarar o Corinthians, neste domingo, na Arena Grêmio, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Enquanto Barcos está voltando, o meia Giuliano, que se recupera de uma pubalgia, ainda não está liberado para enfrentar o Corinthians. Outro desfalque gremista é o volante Riveros, com dores musculares na coxa esquerda, o que abre disputa entre Walace e Edinho pela vaga na equipe.

Assim, a provável escalação do Grêmio para enfrentar o Corinthians tem Marcelo Grohe; Pará, Werley, Rhodolfo e Zé Roberto; Ramiro, Edinho (Walace) e Felipe Bastos; Dudu, Luan e Barcos.