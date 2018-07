Recuperado, Barrios volta a ser relacionado no Palmeiras

Recuperado de lesão, o atacante Lucas Barrios voltou a ser relacionado pelo técnico Cuca, neste sábado. O jogador será uma das opções do treinador para o ataque do Palmeiras para o duelo com o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Barrios não era convocado desde o início de agosto por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Afastado da equipe durante um mês, deve ser opção no banco de reservas. O ataque titular deve ter Rafael Marques, Dudu e Gabriel Jesus na Arena do Grêmio.

Se ganha reforço no ataque, Cuca sofre baixas na defesa. Para o jogo deste domingo, o técnico perdeu o zagueiro Yerry Mina e o lateral-direito João Pedro, vetado por conta de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Mina está fora porque irá cumprir suspensão. O volante/lateral Jean também é desfalque, por suspensão.

Em razão destas baixas, que podem gerar substituições que mudam bastante o jeito do Palmeiras jogar, Cuca fez mistério no treino deste sábado, o último antes da viagem até Porto Alegre.

O provável time do Palmeiras neste domingo deve ter Jailson; Fabiano, Edu Dracena (Thiago Martins), Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Moisés, Tchê Tchê (Thiago Santos ou Cleiton Xavier); Rafael Marques (Róger Guedes), Dudu e Gabriel Jesus.

CONFIRA A LISTA DE JOGADORES RELACIONADOS POR CUCA

Goleiros - Jailson e Vagner;

Laterais - Egídio, Zé Roberto e Fabiano;

Zagueiros - Edu Dracena, Thiago Martins e Vitor Hugo;

Volantes - Gabriel, Matheus Sales, Thiago Santos e Tchê Tchê;

Meias - Moisés, Fabrício, Allione e Cleiton Xavier;

Atacantes - Gabriel Jesus, Erik, Lucas Barrios, Rafael Marques, Dudu, Róger Guedes e Leandro Pereira.