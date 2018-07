Recuperado, Borges comemora retorno no Cruzeiro Borges pode ser a grande novidade na equipe do Cruzeiro para o próximo compromisso do time, no dia 2 de março, diante do Tombense, no Mineirão. O atacante está recuperado de uma cirurgia no tornozelo direito, realizada em novembro do ano passado. Ele só voltou a ser relacionado para uma partida no último fim de semana e agora pode ganhar uma chance entre os titulares.